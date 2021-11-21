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Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı

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Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı

U19 Ligi'nde Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Kanarya derbiden 4-1 galip çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, deplasmanda geriden gelerek Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı

PERDEYİ BARTUĞ AÇTI

Maçta perdeyi Galatasaray'da 16. dakikada Bartuğ Elmaz açtı. İlk 1-0 bitti. İkinci yarıda Fenerbahçe fırtına gibi esti. 58 ve 72'de Melih Bostan sahneye çıktı. 84'te Arda Aksoy, 90'da Arda Okan Kurtulan'dan gelen gollerle Fenerbahçe 4-1 kazandı. Genç yetenek Arda Güler, orta sahada adeta resital sundu.

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