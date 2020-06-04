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Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı

Geleceğe yatırım yapmak amacıyla alt liglerden gençlere yönelen ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santraforu Barış Sungur'u kadrosuna katıyor.

04.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:45

Süper Lig'de geleceğe yatırım yapmak amacıyla alt liglerden gençlere yönelen Fenerbahçe, TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki forveti Barış Sungur'un transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon ocak ayında profesyonel sözleşme imzalayıp 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la sözleştiklerini ifade eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Henüz resmi bir imza yok ama aramızda söz verdik. Para alışverişi yapmadık. Barış, 1 yıl daha bizde oynayacak, Fenerbahçe daha sonra oyuncuyu alacak. Fenerbahçe henüz Barış'la görüşmedi. Sadece kulüpler olarak el sıkıştık" dedi.

"RAKAM AÇIKLAMAMA KARARI ALDIK"

Barış'ın sarı-lacivertlilerle yapacağı sözleşme süresinin netleşmediğini belirten Bucaspor Başkanı Aktaş, "Biz oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alma konusunda anlaşma sağladık. İki kulüp olarak rakam açıklamama kararı aldık. Sayın Ali Koç, satış rakamının çok üzerinde bir teklif sundu. Kendisi daha önce bireysel olarak tesislerimizdeki fiziksel şartları düzeltip, sentetik çimli sahalarımızı yenileme sözü vermişti. Anlaşma olmasa da Türk futbolu adına bunu yapacağını belirtmişti" diye konuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE PROFESYONEL OLDU

Almanya doğumlu olan Barış, 2012'de Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayıp 1 yıl sonra Bucaspor altyapısına geçti. Akademi liglerinde skorer bir kimlik sergileyen genç oyuncu bu sezon ara transfer döneminde profesyonel yapıldı. 3. Lig'de Manisaspor ve Tokatspor maçlarında forma giyen oyuncu 1 gol attı.

İLK İMZAYI İSMAİL YÜKSEK'E ATTIRMIŞLARDI

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.

Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
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