Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım
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Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:02
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım

, ikinci yarının ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, , Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kenan, Kayode

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz , Nabil Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç

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