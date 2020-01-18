Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kenan, Kayode
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz , Nabil Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç