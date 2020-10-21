Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak

Sezon başında 18 futbolcu kadrosuna katan ve birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Garry Rodrigues gönderilmişti. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar'la da yollarını ayırmak için menajeriyle görüşmelere başladı.