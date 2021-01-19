Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Onyekuru'yu transfer etmek istiyor
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Onyekuru'yu transfer etmek istiyor

19.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:05

Macar stoper Attila Szalai ile yıldız futbolcu Mesut Özil transferlerini bitiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmayı planladığı Henry Onyekuru'yu gündemine aldı.

Dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

5,5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1,5 milyon euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.

(Kaynak: Sabah)

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Onyekuru'yu transfer etmek istiyor
Haber Yorumları (1)
ARİF GSLİ: Ulen siz onyekuru alsanız, bizi stadımızda yenmemiz sebep oldun diye maçlarda yuhlarsınız.
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