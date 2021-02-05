Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

05.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:23
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Buna göre 2,10'luk galibiyet oranıyla sarı lacivertliler, maçın favorisi olarak gösterildi. Sarı kırmızılılara ise 2,40'lık oran verildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Kadıköy'de oynanacak maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline 2,10'luk oran açıkladı. Galatasaray'ın deplasmanda kazanma ihtimalinin oranı ise 2,40 olarak duyuruldu. Dev derbinin beraberlik ihtimaline 3,10 oran belirlendi.

Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin 2,5 Üst bitme olasılığına 1,52 oran açıklandı. 2,5 Alt'ın oranı ise 1,90 olarak duyuruldu.

DEV DERBİ CÜMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak dev derbi 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00 başlayacak.

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