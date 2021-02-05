Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Buna göre 2,10'luk galibiyet oranıyla sarı lacivertliler, maçın favorisi olarak gösterildi. Sarı kırmızılılara ise 2,40'lık oran verildi.