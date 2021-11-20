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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin bu akşamki antrenmanını başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

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