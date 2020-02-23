Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı çok konuşuldu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısında çok konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Marcao'nun Vedat Muriqi'ye müdahalesinde hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken Galatasaraylı oyuncular, karara uzun süre itiraz etti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
GALATASARAY'DAN YOĞUN İTİRAZ
VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi. Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltıya itiraz etse de, hakem kararını değiştirmedi.