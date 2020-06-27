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Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek

Yapılacak transferlerin yanında kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, takımdaki geleceği merak edilen Simon Falette ile yola devam etme kararı aldı.

27.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:13

Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Gine asıllı Fransız stoper Simone Falette, gösterdiği performans ve takım içindeki uyumuyla seneye de sarı lacivertli kulüpte kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Fenerbahçe formasıyla lig ve kupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan Falette, rakibe hızlı müdahale etmesi ve geriden isabetli paslarla oyun kurması kadar, antrenmanlardaki uyumuyla da herkese kendini sevdirmeyi başardı.

EMRE KALMASINI İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun 28 yaşındaki Falette'in düşük maliyeti ve sorunsuz yapısı nedeniyle gelecek sezon da kadroda olmasını istediği öğrenildi.

Milli futbolcunun adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Juventus ve Tottenham ile anılıyordu.

Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
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