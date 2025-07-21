Bu yıl 36 takımın katılımıyla yepyeni bir formatta düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, lig usulü sistemle futbolseverlere farklı bir heyecan sunacak. Grup aşamasına ulaşmak isteyen Fenerbahçe, ön eleme turlarını başarıyla geçmeye çalışacak. Kritik Feyenoord karşılaşmasının hangi kanalda ve şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacağı ise taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak konusu. Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ: FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin karşısına Hollanda temsilcisi Feyenoord çıkacak. Bu sezon 36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi, lig usulüne göre organize edilecek. Turnuvada yer almak isteyen sarı-lacivertli ekip, Feyenoord'u saf dışı bırakmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına ulaşmak için önemli bir eşik olan 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın belirttiğine göre karşılaşmalar 5–6 Ağustos ve 12–13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Maç programının netleşmesi ise 25 Temmuz'da açıklanacak resmi fikstürle kesinlik kazanacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin hangi televizyon kanalından yayınlanacağı hakkında şu ana kadar resmi bir bilgi bulunmuyor. Yayın hakları, şifreli veya şifresiz izlenebilirlik gibi detaylar UEFA'nın yayımlayacağı programla birlikte netleşecek.