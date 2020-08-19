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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Bezlözoğlu, bir dönem Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ün transferi için devreye girdi. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan milli futbolcu ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

19.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:44

Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden ve Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, dün bir dönem Galatasaray forması da giyen Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandığı ve bonservisi İtalyan kulübü Genoa'da bulunan Gümüş'ün birkaç gün içerisinde sarı lacivertli kulübe imza atacağı öğrenildi.

5 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Milli futbolcu, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor forması giymiş ve kırmızı beyazlılarla bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Haber Yorumları (1)
MERT ÖREN: Sinan Galatasaray''lıdır. Hayret Nasıl kabul etmiş.
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