Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yunan basının iddiasına göre sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi PSV'de olan ve Olympiacos'ta kiralık olarak forma giyen futbolcu bu sezon 33 maçta 9 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın hemen arkasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin dışında Alman ekibi Eintracht Frankfurt da devrede.

YENİDEN KİRALAMAK İSTİYORLAR

Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre Olympiacos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Oyuncunun bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik heniz bir karar verilmemiş olsa da Olympiacos'un kesinlikle 7 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemediği aktarılıyor. Olympiacos'un bu sezon sonu için hamle planının oyuncuyu 1 sene daha kiralamak olduğu belirtiliyor. 2022'nin yaz transfer döneminde zorunlu bir satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması talep ediliyor.

FRANKFURT VE FENERBAHÇE DEVREDE

Olympiacos'un transfere yönelik temasları sürse de bu yaz oyuncuyu bonservisle kadroya katmalarının zor olması farklı takımlarla temasları da başlatmış durumda. Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin bu anlamda öncelikli ekipler olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Bruma'yı kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun menajerinin de bu anlamda Sarı-Lacivertliler ile temaslara başladığı aktarılıyor. Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 33 maça çıkan Bruma; 9 gol, 5 asistlik katkı sağladı.