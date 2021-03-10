Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek golcü sorununu çözmek istiyor

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Fenerbahçe'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmenin hesapları yapılırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin transferde ilk hedefi Roma forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko.

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı form grafiğine rağmen ezeli rakipleriyle şampiyonluk yarışının içinde yer alan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KADROYA TAKVİYE

Sezon başında 18 yeni transfer yaparak takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe, devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahvevi, Osayi Samuel ve Szalai gibi isimleri kadroya dahil etmişti.

GOLCÜLER SINIFTA KALDI

Sezon başında hücum bölgesine de takviyeler gerçekleştiren Sarı Lacivertliler, Kemal Ademi, Samatta, Thiam ve Cisse'yi renklerine bağlamıştı. Galatasaray'da Mostafa Mohammed ve Beşiktaş'ta Aboubakar ile Cyle Larin'in performansına oranla Fenerbahçe'nin forvetleri bu sezon beklenenin uzağında kaldı.

OPERASYONA BAŞLADI

Şampiyon olunması halinde Şampiyonlar Ligi arenasında takımı sırtlayabilecek bir forvet için girişimlerini hızlandıran Sarı Lacivertlilerde Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun listesindeki 2 isim ortaya çıktı.

İLK HEDEF DZEKO

Hücum bölgesine yapılan transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemindeki ilk hedefin tecrübeli futbolcu Edin Dzeko olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar formasını giydiği tüm takımlarda kalitesini ispat eden ve golleriyle taraftarları kendisine hayran bırakan 34 yaşındaki Dzeko için Fenerbahçe'de harekat başladı.

18 MAÇTA 7 GOL

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Bosna Hersekli oyuncu, bu sezon çıktığı 18 lig karşılaşmasında 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

YEDEK PLAN: BATSHUAYI

Roma ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan futbolcu için şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken bir diğer hedef de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko transferinin gerçekleşmemesi halinde Belçikalı futbolcu Batshuayi'ye yönelecek.

SADECE 1 GOLÜ VAR

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin bonservisini elinde bulundurduğu 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giyiyor. İngiltere'de bu sezon çıktığı 18 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösteren futbolcu için Chelsea kulübünün bonservisiyle transferine sıcak baktığı belirtildi.

(SKORER)