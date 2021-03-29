Fenerbahçe, Düsseldorf'dan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor
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Fenerbahçe, Düsseldorf'dan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden planlamaya başladı. Sarı-lacivertliler Düsseldorf ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu milli futbolcunun yeni adresi Süper Lig olabilir.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu yeni sezonun transfer çalışmalarını da yürütüyor. Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf'taki başarılı performansını Milli Takım'a da taşıdı. Kenan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere başka takımların da bu oyuncunun peşine düşmesini sağladı. Emre Belözoğlu, transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı.

SÖZLEŞMEYİ HEMEN İMZALATMANIN PEŞİNDE

40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu, bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde. Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.

DORUKHAN İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Dorukhan Toköz'ün adı da uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak Sarı-Lacivetliler bu futbolcu için beklemeye geçti. Dorukhan eğer Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayıp boşa çıkarsa, Kanarya o zaman hamle yapabilir. Orta sahada kalabalık bir oyuncu grubu olmasının da etkisiyle Fenerbahçe'nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi. Eğer orta alandan bir ya da birkaç futbolcu ile yollar ayrılırsa, Dorukhan transferi yeniden gündeme gelebilir.

(FANATİK)

Fenerbahçe, Düsseldorf'dan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor

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