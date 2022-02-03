Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imza an meselesi
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Fenerbahçe, Atletico Mineiro'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa transferinde sona geldi. Tarafların her konuda uzlaştığı öğrenilirken son dakika bir pürüz çıkmaması durumunda 33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Taraftarların bir kısmı Diego Costa'nın eski günlerinden çok uzakta olduğunu belirterek bu transfere karşı çıkarken, bir kısım taraftar da yıldız futbolcunun hala gol yollarında çok etkili bir silah olduğunu belirtti.
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir imza yolda. Sarı-lacivertliler kariyeri başarılarla dolu ancak son yıllarda düşüş içinde olan golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağlamaya çok yakın.
ANLAŞMANIN KISA SÜRE İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENİYOR
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Diego Costa'nın tüm taleplerini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde, 33 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
ANTALYASPOR, DIEGO COSTA TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ
Antalyaspor'un da radarında olan Diego Costa için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, "Diego Costa ile Türkiye'de ilk biz ilgilendik. Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm. Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi. Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim. 6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor. Diego Costa sonrasında 1.5 yıllık teklifimize 'evet' dedi. Bu sefer de ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.