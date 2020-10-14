Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
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Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu

14.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:51

Sezona 18 transferle giriş yapan Fenerbahçe, sosyal medyayı salladı. Sarı-lacivertliler, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, sosyal medyada Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu.

LİVERPOOL'UN ÜSTÜNDE YER ALDI

Fenerbahçe'yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.

Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
FUTBOLSEVER: Maalesef ancak sosyal medyada sıralamaya gireriz. Yanlış anlaşılmasın bütün Türk takımları bu durumda.
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KORKUN FENER SEVGİMİZDEN: bizler birer neferleriz fenerbahçe yolunda arma uğrunda kaderimizi yaşamaya değil kaderimize şekil vermeye takımı karşılıksız çıkarsız daima destekleyen takımız! Yıllardır gelmeyen başarılara rağmen başarısızlıkların yanında kumpasların da olduğunu var sayarsak bir direniştir fenerbahçe bu lafımı unutmayın !
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