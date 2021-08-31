Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 13.00'te İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi ve Los Angeles FC ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın