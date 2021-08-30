Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak
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Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak

Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe takviyeler için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi transferi için kulübü Los Angeles FC'yle her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki sol kanat, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe transferde uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki sol kanat Diego Rossi transferinde mutlu sona ulaştı.

KİRALIK OLARAK KADROYA KATILACAK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Rossi transferi için Los Angeles FC ile her konuda anlaşmaya vardı. Urugaylı futbolcu bugün 13.00'te İstanbul'da olacak. Rossi, Los Angeles'ta geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.

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Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak - Haberler Spor
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