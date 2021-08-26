Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
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Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, grup aşamasına kaldı. Enner Valencia hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Temsilcimizin gruptaki rakipleri yarın çekilecek kura sonrası belli olacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Ülker Stadı'nda 1-0 mağlup ettiği Helsinki'yi, Finlandiya'da da 5-2 mağlup etti ve gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

VALENCİA ŞOV

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 11 ve 14. dakikada Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Helsinki'de 27. dakikada Riski farkı 1'e indirirken ilk yarı bu şekilde sona erdi. Fenerbahçe'de ikinci yarıda da Valencia rüzgarı esti. Ekvatorlu futbolcu 52. dakikada attığı golle hat-trick yaparken skoru da 3-1'e getirdi. Helsinki'de Riski 88. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Fatih Şanlıtürk, 90+1. dakikada skoru 4-2'ye getirirken Helsinki'de Peltola kendi kalesine attığı golle skoru belirledi . Temsilcimiz, Finlandiya ekibini 5-2 mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti
Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti
Ali Gülhan
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