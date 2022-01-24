Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay sözleşmesini feshettiği Portekizli hoca Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya vardı. Pereira bu hafta yeni görevine resmen başlayacak.

Everton'da Vitor Pereira dönemi başlıyor. Rafa Benitez'le yolları ayıran Premier Lig ekibi, en son Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı.

YENİLİK GETİRECEK

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Everton kulübü, Pereira'nın Goodison Park'a yeni bir nefes ve taze fikirler getirebileceğine inanıyor.

İMZALAR ATILACAK

Everton'ın Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve Pereira'nın imza atmak için yakında İngiltere'ye gideceği kaydedildi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Everton, bu hafta içerisinde Vitor Pereira ile sözleşme imzalayacak.

28 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı. Vitor Pereira, sezona iyi başlangıç yapmıştı ancak kötü sonuçlardan sonra hedef tahtası olmuştu. Portekizli hoca, oynattığı üçlü savunma sistemi ve Mesut Özil krizi sebebiyle takımdan gönderildi.

Haberler.com - Spor Haberleri