Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay sözleşmesini feshettiği Portekizli hoca Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya vardı. Pereira bu hafta yeni görevine resmen başlayacak.

Everton'da Vitor Pereira dönemi başlıyor. Rafa Benitez'le yolları ayıran Premier Lig ekibi, en son Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Everton kulübü, Pereira'nın Goodison Park'a yeni bir nefes ve taze fikirler getirebileceğine inanıyor.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

Everton'ın Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve Pereira'nın imza atmak için yakında İngiltere'ye gideceği kaydedildi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Everton, bu hafta içerisinde Vitor Pereira ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı. Vitor Pereira, sezona iyi başlangıç yapmıştı ancak kötü sonuçlardan sonra hedef tahtası olmuştu. Portekizli hoca, oynattığı üçlü savunma sistemi ve Mesut Özil krizi sebebiyle takımdan gönderildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig, Vítor Pereira, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
Sanane Adımdan :Problem Vitorda, Sergende yada Fatih Terimde değil tüm problem ligde Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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