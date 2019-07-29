Fenerbahçe'den Welbeck harekatı!

Ada basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü. The Sun, F.Bahçe'nin Arsenal ile yollarını ayıran 28 yaşındaki forvetle temasa geçtiğini ileri sürdü.

Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan yıldız golcüye 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro'dan da 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, önceki gün yapılan Divan Kurulu'nda taraftarlara müjdeyi vermişti. Kadroya 2 stoper, 1 orta saha, 1 de forvet takviye edeceklerini söyleyen Koç, kısa süre içinde bu transferin biteceğini açıklamıştı.

WELBECK İLE TEMASA GEÇİLDİ

Başkanın bu sözlerinin ardından İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun Gazetesi, Fenerbahçe'nin Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde; sarı-lacivertliler ile Roma ve Lazio'nun da 28 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu vurgulandı.

Welbeck'in menajerliğini yapan abisinin daha önce de F.Bahçe'yle temasa geçtiği belirtilirken, 100 bin pound maaş ile 5 milyon euro imza para nedeniyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni bir teklifle gittiği Welbeck'e 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro'dan da 3 senelik sözleşme önerdiği kaydedildi. Yıllarca Manchester United ve Arsenal'da oynayan İngiliz futbolcunun kısa süre içinde kararını vereceği belirtilirken, en iyi teklifi F.Bahçe'nin yaptığı öğrenildi.