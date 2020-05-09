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Fenerbahçe'den Tolga ile anlaşan Wolfsburg'un gözü Max Kruse'de!

Fenerbahçe'den Tolga ile anlaşan Wolfsburg'un gözü Max Kruse'de!
09.05.2020 07:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 07:45

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolga Ciğerci yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolga Ciğerci yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor. 2016-17 sezonunda Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan, Fenerbahçe'nin 2 sezon sonra sakat olmasına rağmen renklerine kattığı gurbetçi futbolcuya, altyapısından yetiştiği Wolfsburg'un talip olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle ilk sezon hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci bu sezon 22'si ligde, 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere olmak üzere 28 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.

1.5 milyon euroya sattı, bedava alıyor

Takımda son yılı olan ve Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun eski takımı Wolfsburg ile her konuda anlaştığı ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte Alman ekibinin kadrosuna katılacağı öğrenildi. 6 yıl önce 1.5 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e sattığı Tolga'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Wolfsburg'un Max Kruse'ye de talip olduğu ortaya çıktı. Kruse eski takımından gelen teklife henüz bir yanıt vermezken, hem Alman oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olması hem de yönetimin bırakmak istememesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi çok da mümkün görünmüyor.

Fenerbahçe, TL'ye döndü borç 5 milyon dolar azaldı

Fenerbahçe Futbol AŞ, döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevirdi ve bu durum sonrasında yaklaşık olarak 5 milyon dolar kar elde etti. Sarı lacivertlilerden, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız, 62.7 milyon ABD Doları'na (Ortalama kur 6.91) ve 108.2 milyon Euro'ya (Ortalama kur 7.23) ulaşmış olup, finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon dolara gerilemiştir. "

Kaynak: Hürriyet

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