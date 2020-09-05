Fenerbahçe'den Süper Lig kulüpleriyle dayanışma kampanyası Açıklaması
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Fenerbahçe'den Süper Lig kulüpleriyle dayanışma kampanyası Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, dayanışma amacıyla Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için bir kampanya başlatıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig kulüpleriyle dayanışma kampanyası Açıklaması
05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:17

Fenerbahçe Kulübü, dayanışma amacıyla Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için bir kampanya başlatıyor.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, kampanyayla ilgili Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kulüplerine mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta salgının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkilediği ve tüm kulüplerin taraftarlarından uzak durmak zorunda kaldığı ve şartların takımlar için daha da sıkıntılı hale geldiğinin vurgulandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün ligde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben "Birlikte Daha Güçlüyüz" vurgusuyla gönderdiği mektupta, Türkiye'nin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul'da, Ülker Stadı'nda Maraton Alt Fenerium Mağazası'nda oluşturulacak özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmanın amaçlandığının anlatıldığı kaydedildi.

Mektupta birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakmanın, saha içindeki mücadeleyi saha dışında da "yan yana" sürdürmenin herkes için ne kadar önemli olduğu belirtilerek, "Fenerium'da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir." denildi.

Her kulübün aynı gemide olduğu bilinciyle karşılıklı saygı ve birliğin Türk sporunu güçlü kılacağı vurgulanarak, "Fenerbahçe Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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