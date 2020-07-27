Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Fenerbahçe'den tartışmalı ayrılan ve sezon sırasında sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Instagram'da paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un "Hayatının pokerini oynadı ve ona pahalıya mal olacak" dediği Alman yıldız, katıldığı poker turnuvasından görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

Sezon devam ettiği sırada Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, en büyük hobisi pokere yoğunlaştı. Yıldız isim, katıldığı poker turnuvasından bir fotoğraf paylaştı. Kruse'nin bu fotoğrafı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"PAHALIYA MAL OLACAK"

Kumar tutkusu ile bilinen Alman yıldıza bir eleştiri getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kruse hayatının pokerini oynadı. Ben pokerciyim dedi. Ona pahalıya mal olacak" demişti.

TAZMİNAT DAVASIYLA HAKKINI ARAYACAK

Süper Lig'de sezonu 7. bitirip Avrupa kupalarına gidemeyen Fenerbahçe, Kruse'deki haklarını UEFA ve FIFA nezdide tazminat davası ile arayacak.

7 GOL-7 ASİST

Kruse, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol ve 7 asist kaydetti.