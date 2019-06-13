Fenerbahçe'den Mariano hamlesi!

Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden Mariano Diaz'la ilgileniyor. 25 yaşındaki Dominikli Diaz, yeni sezonda Real Madrid'de düşünülmüyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Kulüp, süre alma şansı düşecek Diaz'ı kiralıklar listesine koydu. Geçen sezonun yaz döneminde altyapısından yetiştirdiği Diaz'ı, Lyon'dan 21,5 milyon euroya Ronaldo'nun yeri için alan Real Madrid, ondan verim alamadı. Diaz, 13 lig maçında 3 kez ağları sarstı. 5 kez de Devler Ligi'nde forma giyen futbolcu, 1 gol kaydetti.

2023'e kadar mukavelesi bulunan futbolcudan hemen vazgeçmek gibi bir niyet yok. Ancak Fenerbahçe, satın alma opsiyonuna sahip olmak için de tüm yolu deneyecek. Diaz daha fazla oynayacağı bir takımda patlama yapabilir.