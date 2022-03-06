Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Taraftar, Trabzonspor maçının oyuncusu seçildi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 73 dakika 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından taraftarını maçın oyuncusu seçti.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA ANLAMLI JEST

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen büyük taraftarımızdır!" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Spor