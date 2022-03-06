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Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Taraftar, Trabzonspor maçının oyuncusu seçildi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, 73 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti. "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz 'maçın oyuncusunu' bu maç seçemiyoruz!" diyen Fenerbahçe, "Bu maçın oyuncusu, 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen büyük taraftarımızdır!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 73 dakika 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından taraftarını maçın oyuncusu seçti.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA ANLAMLI JEST

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen büyük taraftarımızdır!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Trabzonspor maçının oyuncusu bakın kim oldu

Haberler.com - Spor

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