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Gökhan Gönül, Caner Erkin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu

Fenerbahçe, eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin için harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan 2 isme transfer teklifinde bulundu.

24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu

Koronavirüse rağmen kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmaktan geri durmuyor. Fenerbahçe, iki bomba patlatarak yeni sezonun transfer sezonunu açmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e transfer teklifi yaptı.

ALİ KOÇ, "TÜRKİYE'NİN EN İYİ SAĞ VE SOL BEKİ" DEMİŞTİ

Sarı lacivertlilerin Gökhan'a 2 yıllık, Caner'e ise 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Beşiktaşlı yetkililerin de sağ bek ve sol bek transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti. Fakat iki oyuncu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduktan sonra sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisi oldu. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarlar iki oyuncunun resminin olduğu paralar bastırıp sahaya atmıştı.

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

134 maç

7 gol

13 asist

Fenerbahçe

339 maç

12 gol

52 asist

Caner Erkin'in Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

117 maç

5 gol

28 asist

Fenerbahçe

213 maç

16 gol

48 asist

Kaynak: Hürriyet

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