Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Transfer dönemi devam ederken yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'da son günlerin tartışma konusu olan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Cezayirli oyuncu için 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı kırmızılı yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken yıldız futbolcu ise buna yanaşmadı.

Fenerbahçe'nin de Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğine gelen Feghouli için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldız için 2 yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.

KATAR TAKIMLARI DA DEVREDE

Sarı lacivertli takımla birlikte bazı Katar kulüplerinin de Feghouli transferinde devrede olduğu yazılıyor.

6 GOL VE 4 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Sofiane Feghouli, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Ajansspor)