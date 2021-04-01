Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklamasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-kırmızılıları Türkiye önünde tartışmaya davet etti. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadelerine yer verdi.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına ilişkin tartışmada gerilim her geçen gün artıyor. Ezeli rakiplerden art arda gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımla, Galatasaray'ı bu konuda tüm Türkiye önünde tartışmaya davet etti.

"GALATASARAY KULÜBÜ'NE AÇIK TEKLİFİMİZDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz

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