Fenerbahçe'den futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme
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Fenerbahçe'den futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme

Fenerbahçe'den futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro çerçevesinde futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro çerçevesinde futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda transfer edilen Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesinde eklenen isimler olduğu belirtildi.

Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmediği, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan'nın UEFA B listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül tarihine dek teknik direktörün istekleri doğrultusunda en az bir, yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Michael Frey, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka Jorgensen ile yolların ayrıldığı, Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiği duyuruldu.

Sinan Gümüş'ün ise süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Fenerbahçe'den futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme - Haberler Spor
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