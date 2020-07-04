Fenerbahçe'den Falette açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Simon Falette'nin sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamadığını belirtti.
04.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:06
Fenerbahçe Kulübü, Simon Falette'nin sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamadığını belirtti.Sarı-lacivertli ekibin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık söleşmesinin son bulduğu için Eintracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA