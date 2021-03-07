Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz"
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz"

07.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:41
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerini yalanladı.

Sarı-lacivetli ekipte Antalyaspor beraberliği sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ederek Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddiaları göndeme gelmişti. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'nun fotoğraflıyla birlikte "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu da, o iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayan Sipahioğlu, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" notuna yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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