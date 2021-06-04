Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin'le disiplinsiz hareketleri nedeniyle yolların ayrılacağı öne sürülüyor. İddialara göre kendisine takım arayan tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'le görüştü ve "Galatasaray'a gelebilirim" dedi. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merak ediliyor.

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Caner Erkin ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner, yakın ilişkisi olduğu Fatih Terim'le temasa geçti.

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

34 MAÇTA 9 ASİST

Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.

CANER GİDERSE FİLİP NOVAK KALACAK

F.Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

(Takvim)

Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
Ortalığı karıştıracak iddia! F.Bahçe'nin yerli hoca adayları arasında Fatih Terim de var
Ortalığı karıştıracak iddia! F.Bahçe'nin yerli hoca adayları arasında Fatih Terim de var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Nikos Dendias İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:25:28. #1.14#

title