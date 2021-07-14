Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı
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Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı

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Sarı-Lacivertli kulüpte 20 yılını geçiren Volkan Demirel, bugün resmen Fenerbahçe'den ayrıldı. Demirel, yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe geçmek istediği için Ali Koç'un 'kal' teklifini duygusal bir şekilde geri çevirdi. Bu konuyu basın toplantısında anlatan Volkan, o anlarda duygusallaştı ve gözleri doldu. Başkan Ali Koç da Volkan'ın sesi titremesiyle, "Vedalar zor" dedi.

Kanarya'dan bir ilk. Yeni transferlerde düzenlenen imza törenleri bugün bir ayrılıkta gerçekleşti. Fenerbahçe, 20 yılını kulüpte geçiren Volkan Demirel'e duygusal bir törenle veda etti. Demirel'in yanında Başkan Ali Koç da bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı

"BURASI YUVAM"

Volkan Demirel, "Bu benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek. İlerleyen zamanda hep beraber kavuşacağız. En çok kulüp çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum, gizli kahramanlara. Samandıra, stat, FB TV çalışanlarına. Başkanım dediğiniz gibi ayrılıklar çok zormuş" dedi.

"VEDALAR ZORDUR"

Ali Koç da sözü alıp, "Vedalar zordur, duyguludur. Volkan Fenerbahçe'nin efsanesidir ve yuvasına geri dönecektir" diye konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı
20 yıl sonra yuvası Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e duygusal veda
20 yıl sonra yuvası Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e duygusal veda
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
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