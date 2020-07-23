Fenerbahçe'den ayrılan Isla: Üst düzey bir takımda oynamak istiyorum Fenerbahçe'den ayrılan Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla, kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Isla, Şili basınına sarı lacivertlilerde yaşadığı günleri anlattı. Isla ayrıca, kariyerine nasıl bir takımda oynamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de parasal sorunlar yaşandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Şilili futbolcu, "Gazetelerde benim hakkımda kulüple sorun yaşadığım yönünde çok haber yazıldı. Özellikle para sorunu. Ancak bunlar doğru değil. Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım. Yönetim ve menajerim arasında görüşme gerçekleşti ve sonucunda ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için kulübe teşekkür ediyorum" dedi.

"FUTBOLA VERECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Isla, kariyeriyle ilgili de konuştu ve "Gelecek sezon için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Şu anda gayet iyi şartlarda çalışıyorum. Ancak tabii nerede oynayacağımı hala bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde netlik kazanır. Üst düzey bir kulüpte devam etmek istiyorum. Hala futbola vereceğim çok şey var" ifadelerini kullandı.