Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor
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Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor

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Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'la temasa geçti. Futbolculuk döneminde Yunanistan Ligi'nde çeşitli takımlarda top koşturan Erol Bulut'un, AEK'yı çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi. Bulut'un dışında birkaç isimle daha görüşme halinde olan AEK, kararını kısa süre içinde verecek.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'den sonraki adresi Yunanistan oluyor. Komşu ülkenin bilindik ekiplerinden AEK, teknik direktör arayışları kapsamında Erol Bulut'u listenin öncelikli isimleri arasına aldı. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ligin sonunu göremeyen genç teknik adam, Malatya ve Alanya'da yaptıklarıyla dikkati çekmişti. AEK, Bulut'u yükselişe çıkarabilecek hoca olduğuna inanıyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor

ÜLKEYİ İYİ BİLİYOR

46 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde Yunanistan'da Panionios, Olympiakos, Volou, OFI Girit ve PAE Varia formaları da giydi. Bulut'un Yunanistan'daki futbolcuları tarama sistemi olduğu da biliniyor. Kısa süre içinde AEK ve Erol Bulut teması sonuç bulacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor
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