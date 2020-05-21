Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından sportif direktörlüğe getirilen ve sarı lacivertlilerde bir buçuk sezon görev yapan Damien Comolli'nin Fransız kulübü Toulouse'a başkan olacağı iddia edildi.

Tescil edilen Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Toulouse'den yapılan açıklamada, kulübün yüzde 85'inin satışını sonuçlandırmak için RedBird Capital Partners ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. Fransız basınında yer alan habere göre, Amerikalı yatırımcıları temsil eden Damien Comolli, muhtemelen Toulouse Futbol Kulübü'nün başkanı olacak. FENERBAHÇE'DE BİR BUÇUK SEZON GÖREV YAPMIŞTI Başkan Ali Koç'un, sportif direktör olarak 2018-19 sezonunun başında sarı lacivertli kulübe getirdiği Fransız futbol adamı, Ocak 2020'de Fenerbahçe'den ayrılmıştı. (Kaynak: Ajansspor)