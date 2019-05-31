Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk tarihi operasyon

Fenerbahçe Yönetimi bir yandan finansal krizden çıkmaya, bir yandan da tarihin en kötü sezonun izlerini silmeye çalışıyor.

ERSUN YANAL ONAY VERDİ

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler kadroda neredeyse tamamen bir değişim hedeflerken, eldeki isimlere gelen teklifler yönetimin yüzünü güldürmüş durumda. İtalyan, İngiliz ve Alman ekipleri arasında adeta bir savaş sebep olan Elif Elmas'tan 20 milyon euro bonservis geliri hedefleyen yönetim, Miha Zajc ile Jailson'u da satış listesine koydu.

Her ikisi de beklentilerin altında kalan lejyonerlere gelen sürpriz teklifler, orta saha rotasyonu zengin olan Ersun Yanal'ın da onayıyla masaya yatırıldı. Jailson'a İspanya'dan, Zajc'a ise Rusya'dan talip çıkarken oyuncu başına bahsedilen rakam 8 milyon euro.

3 OYUNCUDAN 35 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Elif, Zajc ve Jailson'un hedeflenen rakamlara satılması hâlinde yaklaşık 35 milyon euroyu kasasına koyacak olan Fenerbahçe'de, Isla, Alper, Frey ve Reyes de gözden çıkarılmış durumda.

Gönderilecek oyunculardan 40 milyon euro gelir hedefleyen yönetimin, transfer politikası ise bonservisi elinde olan oyuncular ya da kiralık isimler. Geçen sezon transfer harcamalarını, gelirlerin altında tutmayı başaran yönetim, bu sezon ise çok daha fazla kar etmenin peşinde. Teknik heyet de, bu konuda yönetimle uyum içinde çalışıyor. Ersun Yanal, transfer istediği mevkilere alternatifli isimler yazarken listeyi performans ve maliyet kriterleri belirliyor. Yaş sınırı da son derece önemli bir çizgi. Yönetim bir sonraki dönemde satıp para kazanabileceği isimleri istiyor.