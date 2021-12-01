Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Göztepe'de bırakılan 2 puan, bardağı taşıran son damla oldu. Portekizli hocanın destekçisi kalmadı. Bugün Vitor Pereira'nın geleceği için yönetimin toplanacağı bildirildi.

Vitor Pereira'ya verilen kredi erken tükendi. Trabzonspor'la açılan puan farkı, yıldızlarla yaşanan sürtüşme ve futbolun her geçen gün geriye gitmesi artık sabırları taşırdı. Galatasaray derbisinden önce Pereira'ya 'güveniyoruz' mesajı paylaşan Başkan Ali Koç da artık çaresiz.

Fenerbahçe'de yönetim toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

YÖNETİM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç'la Pereira'nın geleceğini görüşmek istedi. Göztepe'de bırakılan 2 puan ve ortaya koyulan futbol, bardağı taşıran son damla oldu. Bugün yönetimin toplantı yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de yönetim toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

İSTEMEYENİ ÇOK

Vitor Pereira'yı yönetim içinde istemeyenlerin sayısı fazla. Başkan Ali Koç, Portekizli hocaya destek çıktı ancak artık arada kalmış durumda. Pereira'nın uzun soluklu devam etme ihtimali çok zayıf.

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Bitir programı

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Bitir programı

 İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title