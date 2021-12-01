Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

Vitor Pereira'ya verilen kredi erken tükendi. Trabzonspor'la açılan puan farkı, yıldızlarla yaşanan sürtüşme ve futbolun her geçen gün geriye gitmesi artık sabırları taşırdı. Galatasaray derbisinden önce Pereira'ya 'güveniyoruz' mesajı paylaşan Başkan Ali Koç da artık çaresiz.

YÖNETİM KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç'la Pereira'nın geleceğini görüşmek istedi. Göztepe'de bırakılan 2 puan ve ortaya koyulan futbol, bardağı taşıran son damla oldu. Bugün yönetimin toplantı yapacağı bildirildi.

İSTEMEYENİ ÇOK

Vitor Pereira'yı yönetim içinde istemeyenlerin sayısı fazla. Başkan Ali Koç, Portekizli hocaya destek çıktı ancak artık arada kalmış durumda. Pereira'nın uzun soluklu devam etme ihtimali çok zayıf.

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