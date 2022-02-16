Fenerbahçe'de yıkan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'yla anlaştı

Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden olan Diego Rossi sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Los Angeles'ten kiralanan Uruguaylı futbolcu için Brezilya devi Flamengo harekete geçti.

FLAMENGO'DA İBRE ROSSI'YE DÖNDÜ

Fanatik'in Globo Esporte'den aktardığı habere göre, Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi. Brezilya ekibi, Benfica'dan Everton'ın transferi konusunda olumsuz yanıt alınca ibre Diego Rossi'ye döndü.

MLS'İN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Flamengo'nun Diego Rossi transferi için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Rossi'nin Kia Joorabchian ve Giuliano Bertolucci ikilisi tarafından Flamengo'ya önerildiği ve özellikle MLS'in en önemli oyuncularından biri olarak anılmasından kaynaklı transfer için girişimlerin başladığı ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu; 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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