Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF'nin yeni yabancı kuralından sonra Fenerbahçe yerli operasyonuna start verdi. Sarı-lacivertliler genç futbolcular Enis Destan, Gökdeniz Bayrakdar, Batuhan Kör ve Çağtay Kurukalıp transferlerini bitirmek için harekete geçiyor. Yeni hocanın belli olmasıyla bu isimler için resmi girişimler başlayacak.

TFF'nin uygulamaya koyduğu yeni yabancı kuralından sonra Fenerbahçe genç ve yerli futbolcu transferine odaklandı. Sarı-lacivertliler en büyüğü 19 yaşında olan 4 futbolcu için girişimlere başladı.

İLK TRANSFER HEDEFİ ENİS DESTAN

Listenin ilk sırasında Altınordu'nun golcüsü Enis Destan var. 18 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda 26 lig maçına çıkıp 12 gol attı, 3 asist yaptı. Enis, bu performansıyla sezon içerisinde Milli Takım'dan davet almayı başardı. Genç golcü, Ali Koç'un bizzat istediği isimlerden biri. Koç, başkan olduktan sonra ilk transferlerini Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı alarak yapmıştı. Başkan Ali Koç, yeniden seçilmesi halinde yine ilk transferini Altınordulu Enis ile yapmanın hayalini kuruyor.

TAKAS AĞIRLIKLI TEKLİF YAPILACAK

Sarı Lacivertliler'in önceliği verdiği diğer isim ise Gökdeniz Bayrakdar. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun başında Kocaelispor'dan Antalyaspor'a transfer oldu. Gökdeniz, genç yaşına rağmen Süper Lig'e hemen uyum sağladı ve geride kalan sezonda attığı 6 gol ve sergilediği performansıyla en çok dikkat çeken isimler arasına girdi. Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe, genç yıldız Gökdeniz Bayrakdar için kulübü Antalyaspor'a takas ağırlıklı bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

BATUHAN KÖR DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin gençlik rüzgarı bu iki oyuncuyla sınırlı kalmayacak. Bursaspor 'da müthiş bir çıkış yapan hücum oyuncusu Batuhan Kör, Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu isimler arasında yer alıyor.

YENİ HOCANIN ONAYI ALINACAK

Kasımpaşa altyapısından yetişen ve bonservisi elinde olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp da Fenerbahçe'nin radarında. Başkan Ali Koç yapılacak seçim sonrası transferleri hemen bitirecek. Şu an devam eden teknik direktör süreci de Haziran'ın 3. haftasında tamamlanacak. Bu doğrultuda yapılacak transferler için yeni hocanın onayı da alınacak.

Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu
Yılmaz Vural, F.Bahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
Yılmaz Vural, F.Bahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
Ali Koç'tan acı itiraf: Üç büyüklerden ekonomisi en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe
Ali Koç'tan acı itiraf: Üç büyüklerden ekonomisi en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Rahşan Gülşan Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de yerli operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 futbolcu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:50:54. #1.14#

title