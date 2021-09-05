Fenerbahçe'de yeni transfer Crespo'nun maliyeti netlik kazandı! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
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Fenerbahçe'de yeni transfer Crespo'nun maliyeti netlik kazandı! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek

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Fenerbahçe'nin Estoril'den anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun kulübe maliyeti belli oldu. Portekiz ekibine 600 bin euro bonservis ücreti ödenirken futbolcu da sarı-lacivertli kulüpten yıllık 500 bin euro kazanacak.

Fenerbahçe sürpriz bir transfere imza atarak Portekiz Süper Ligi ekibi Estoril Praia'dan Miguel Crespo'yla anlaştı. Bugün İstanbul'a gelecek olan 24 yaşındaki orta sahanın yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

YILLIK 500 BİN EURO ALACAK

Hürriyet'in haberine göre; Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

10 NUMARADA OYNAYABİLİYOR

Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni transfer Crespo'nun maliyeti netlik kazandı! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
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Fenerbahçe'de yeni transfer Crespo'nun maliyeti netlik kazandı! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek - Haberler Spor
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