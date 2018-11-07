Fenerbahçe'de Yassine Benzia, Anderlecht Maçının Kadrosuna Alınmadı
Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosunda yer almadı ve takımla idmana çıkmadı.
Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren Yassine Benzia, idari kararla Fenerbahçe'nin Anderlecht maçının kadrosunda yer almadı ve idmana çıkmadı.
FENERBAHÇE, SON HAZIRLIKLARI YAPTI
UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumunda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.
BENZIA, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE YOK
Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı. Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.
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Benzia yı boşverinde iyi değil zaten, kaptan volkan neden affedilmedi halen volkan affedilip, sezon sonu iyi jübile yapıp teknik heyette takıma hizmet etsin seneye.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray rumuzlu müptezel her yoruma salça oluyor, bugün 15 . olabiliriz ama sezon sonunda ilk 3 deyiz yazın kenara.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK HASAN ŞAŞ KADIKÖY E NASIL GELECEK?Cevap Yaz 37 Yayından Kaldır
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lig bi kenara da avrupa da hep birlikteyiz şu olumsuz yorumları yapmayın ligin sonuncusu da olsa bu bir milli maçtırCevap Yaz 12 3 Yayından KaldırFB RİZELİ: Lig sonuncusu diye dalga geçme fenerle haftaya hamsi tava yapacak size.9 1 Yayından Kaldır