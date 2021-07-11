Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira yeni sezon için takımda düşünmediği futbolculara neşteri vurdu. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda kamp kadrosundan çıkarıldı. İstanbul'a gönderilen futbolcular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.