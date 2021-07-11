Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira yeni sezon için takımda düşünmediği futbolculara neşteri vurdu. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda kamp kadrosundan çıkarıldı. İstanbul'a gönderilen futbolcular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün yapılan idman sonrası Portekizli hocanın aldığı kararla, 5 futbolcu kamptan ayrıldı.

5 FUTBOLCU ÇALIŞMALARINA SAMANDIRA'DA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin 5 genç oyuncusu, Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın aldığı kararla; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi. 5 futbolcu, çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

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