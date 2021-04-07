Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi

Kanarya'da koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-Lacivertliler'de negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de virüsü atlatarak antrenmanlara başladı. Uzun süren sakatlıktan dönen Perotti, Mesut ve Sangare de özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar'ın da tedavisine devam edildi.