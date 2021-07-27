Fenerbahçe'de temizlik devam ediyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
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Fenerbahçe'de temizlik devam ediyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak

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Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan Gönül ve Frey'le yolların ayrılması Thiam, Sadık Çiftpınar ve Ademi'nin kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci bir veda dalgası geliyor. Sarı-lacivertli kulüp Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Sinan Gümüş ve Dirar'ı takımdan göndermenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe kadro kalabalık kadrosunu dağıtmaya başladı. Sarı-lacivertliler kadroda düşünülmeyen futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırırken bir kısmıyla da veda aşamasına geldi. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren ve beklenilen verimin alınamadığı birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.

VERİM ALINAMAYAN FUTBOLCULAR GÖNDERİLECEK

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'de geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Nabil Dirar, Zanka ve Miha Zajc yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Perotti de ayrılacaklar listesinde bir numarada. Öte yanda geçen sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele eden fakat beklenilen verimin alınamadığı Sinan Gümüş ile Mauricio Lemos da topu ağzındaki isimler

Fenerbahçe'de temizlik devam ediyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
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