Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü! Zorlu deplasmanda forma giymeyecek
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Fenerbahçe'de son haftaların formda yıldızı Miguel Crespo, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarların sevgilisi ve son dönemlerin formda yıldızı Miguel Crespo, Giresunspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK
Portekizli yıldız, mücadelenin 24. dakikasında Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla birlikte Miguel Crespo, 25. haftada oynanacak Giresunspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
PERFORMANSI TARAFTARDAN ALKIŞ ALIYOR
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Miguel Crespo, 1 gol atma başarısı gösterdi. Portekizli yıldız, orta sahada ortaya gördüğü savaşçı performansla taraftarın büyük beğenisini topluyor.