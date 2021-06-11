Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti

Fenerbahçe'nin kalecilerinden Oytun Özdoğan, sosyal medyadan yayınladığı bir yazıyla takıma veda etti. Genç kaleci yaptığı paylaşımda, "Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.