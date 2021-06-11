Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin kalecilerinden Oytun Özdoğan, sosyal medyadan yayınladığı bir yazıyla takıma veda etti. Genç kaleci yaptığı paylaşımda, "Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan kaleci Ahmet Oytun Özdoğan kulübe veda etti. 22 yaşındaki kaleci sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı resmen duyurdu.

"ŞİMDİ YENİ BİR SAYFA AÇMA ZAMANI"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oytun Özdoğan, "2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" sözleriyle veda etti.

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