Fenerbahçe'de Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses'ın Attığı Gole Sevinmedi!

Fenerbahçe, Süper Ligin 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti. Karşılaşmanın 58. dakikasında Soldado, kaleci Sehic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa pozisyonu izledikten sonrası penaltı kararı verdi. Moses topun başına geçerken, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

"PENALTIYI ATMAK İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Moses'ın attğı gole sevinmedi. İspanyol oyuncunun sevinmemesi sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Penaltıyı atmak istedi teknik heyet izin vermedi herhalde o yüzden sevinmedi" yorumunu yaptı.