Fenerbahçe'de Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses'ın Attığı Gole Sevinmedi!
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Roberto Soldado, penaltıyı kullanmayınca Victor Moses'ın golüne sevinmedi.
Fenerbahçe, Süper Ligin 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti. Karşılaşmanın 58. dakikasında Soldado, kaleci Sehic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa pozisyonu izledikten sonrası penaltı kararı verdi. Moses topun başına geçerken, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
"PENALTIYI ATMAK İSTEDİ"
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Moses'ın attğı gole sevinmedi. İspanyol oyuncunun sevinmemesi sarı-lacivertli taraftarların da dikkatini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Penaltıyı atmak istedi teknik heyet izin vermedi herhalde o yüzden sevinmedi" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (18)
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YAZIK UYDURUK Bİ PENALTI KOSKOCA CAMİALAR MHKNİN OYUNCAĞI OLMUŞCevap Yaz 7 19 Yayından KaldırCAN: kaleci soldadoyu indiriyor net penalti bence sen futboldan anlamiyorsun.3 Yayından KaldırAAA: bu uyduruk penaltı koskoca camiaya hiçbişey katmadı üç puan fazla yada eksik hiçbişeyi değiştirmez. penaltılarla şampiyon olanlar düşünsün. utanmadan bide seviniyorlar9 4 Yayından Kaldır
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Neye sevinecek adam kümeden kurtulduğuna mı )))Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe kendilerinin lanse ettiği gibi bir Türk takımı değil Ermeni takımıdır. Tarihine ve kuruluşuna bakarsanız. anlarsınız. Ondan sevilmiyor olsa gerek.Cevap Yaz 4 41 Yayından Kaldır