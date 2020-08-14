Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Zajc, sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zajc'ın Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA